Teknik direktör Steffen Baumgart ile vedalaşan Bundesliga ekibi Union Berlin, radikal bir karar alarak takımın başına Marie-Louise Eta'yı getirdi. Union Berlin U19 takımından A Takıma geçen Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü olarak tarihe geçti.
Marie-Louise Eta resmi duyurunun ardından yaptığı açıklamada, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti ve elbette takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Union Berlin, U19 takımının başına getirilecek yeni teknik direktörün ise en kısa sürede açıklanacağını bildirdi.
Union Berlin, Bundesliga'da 29 hafta sonunda topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.