Marie-Louise Eta resmi duyurunun ardından yaptığı açıklamada, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti ve elbette takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Union Berlin, U19 takımının başına getirilecek yeni teknik direktörün ise en kısa sürede açıklanacağını bildirdi.