Süper Lig'de son oynadığı Sivasspor mücadelesinden de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta maçın ardından tribünde bulunan taraftarlar oyunculara ve yönetime tepkide bulundu.

"TESİS Mİ BASALIM, FUTBOLCU MU DÖVELİM"
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından taraftarlar "Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın. Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

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GOL DAHİ ATAMADILAR
Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise berabere kaldı.