Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücüyle karşılaşan Fenerbahçe dalya yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle birlikte 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol atmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımların bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısı ise şöyle;

Bayer Leverkusen : 85 gol

Liverpool : 84 gol

Manchester City : 81 gol

Real Madrid : 75 gol