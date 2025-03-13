Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, eski sağlık bakanlarından Filiz Besim, sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında sağlıktaki sorunlara dikkat çekti.

“Sağlık sistemini kurmada ciddi bir başarısızlık içindeyiz” açıklamasını yapan CTP’li vekil Filiz Besim, “2000 yılından beri Genel Sağlık Sigortası’nı konuşuyoruz. 1980’den beri kamu sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini tartışıyoruz. 2010 yılından beri Lefkoşa’ya yeni bir hastaneyi yalnızca hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Besim, “Özellikle son beş yılda yaşanan kontrolsüz nüfus artışı, zamanında yapılmayan altyapı yatırımları, geri kalmış dijitalleşme, kurulamayan kayıt ve takip sistemleri (otomasyon), asıl kadroların geçici işçiler ve taşeron personelle doldurulması sağlık sistemini çökme noktasına getirdi” dedi.

Besim, “Bir yandan en ileri kalp ameliyatlarını ve organ nakillerini yapıyoruz, diğer yandan hastalarımıza ilaç bulamıyor, sekiz kişilik koğuşlarda yatırıyor, yıkılmak üzere olan binalarda hizmet almak için insanları perişan ediyoruz. Poliklinik kuyruklarında izdiham yaşanıyor, hastane otoparklarında yer bulunamıyor” açıklamasını yaptı.

"ÇÖZÜM VAR..."

“Yaşlı hastalarımızı çoktan kaderine terk ettik. Bağımlılıkla mücadele eden gençlerimizi ise konuşmuyoruz bile… Acil servisler poliklinik gibi hizmet veriyor. Çöken sistem en çok hastaları ve kırılgan grupları etkiliyor” diyen Besim, bir çözümün olduğunu kaydetti, şunları sıraladı:

“-Acilen hızlı, çağdaş, güvenli, kaliteli, eşit ve planlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var.

-Hastalar poliklinik kuyruklarında beklememelidir. Tam gün poliklinik hizmeti sağlanmalı ve organize edilmelidir.

-Hastaların ilaca kolayca ulaşabilmesi sağlanmalıdır.

-Hastaneler ve sağlık merkezleri bir an önce tamamlanmalıdır.

-Koruyucu sağlık hizmetleri önceliklendirilmeli, kalp hastalıkları, kanser, böbrek rahatsızlıkları ve diyabet gibi kronik hastalıklar toplum bazlı taramalarla erken teşhis edilmelidir.

-Bu adanın kuzeyinde yaşayan herkes için özgün ve kapsayıcı bir Genel Sağlık Sigortası oluşturulmalıdır. Hastalara doktor seçme özgürlüğü ve doktora erişim hakkı tanınmalıdır.

-Her ilçede nitelikli yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri bulunmalıdır.

-Madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyonu ivedilikle ele alınmalı, etkili stratejiler belirlenmelidir."

"ÇAĞDAŞ BİR SAĞLIK SİSTEMİ KURMAK İÇİN YETERLİ İNSAN KAYNAĞI VE BÜTÇE MEVCUT"

Besim, çağdaş bir sağlık sistemi kurmak için yeterli insan kaynağı ve bütçenin mevcut olduğunu aktararak, "Yeter ki önceliklerimizi doğru belirleyelim ve bu hedefe odaklanalım. Tüm meslektaşlarımın ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı selamlıyorum" diye konuştu.