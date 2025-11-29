Başbakanlığa Bağlı İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe Anketi hazırlık çalışmaları kapsamında, Adres Güncellene çalışmalarına, 1 Aralık’ta Başlıyor…

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu, Adres Güncelleme çalışmalarına 1 Aralık tarihinde Gönyeli–Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Alayköy’den başlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, şunları kaydetti:

“Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin de desteğiyle, 1 Aralık 2025 tarihinde belediye sınırları içerisinde Hanehalkı Bütçe Anketi için hazırlık çalışmalarımıza başlıyoruz. Yürüteceğimiz bu çalışmalar, bize önemli veriler sunacak ve geleceği doğru şekilde planlamamıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Amacımız, halkımızın yararına olacak en doğru ve güncel verileri tespit ederek ülkemizin ihtiyaç analizlerini ve planlama süreçlerini sağlam bir zemine oturtmaktır.

Bu çalışmanın başarıya ulaşması, halkımızın desteği ile mümkün olabilir. Bu nedenle, bölge halkından anketörlerimize zaman ayırmalarını ve yürütülecek çalışmalara destek olmalarını rica ediyoruz.”

Besimler, anket sürecine katkı sağlayacak tüm belediyelere, belediye personeline ve görev yapacak anketörlere şimdiden teşekkür etti.