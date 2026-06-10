Oyun hakkında kısa bir bilgi veren Abdullah Öztoprak, oyunun müzik ve performans sanatlarını bir araya getirdiğini ve 1974’te şahit olunan gerçek bir olaydan esinlenilerek hazırlandığını dile getirdi.

Savaş, travma ve barış temalarının oyunda yer aldığına dikkati çeken Abdullah Öztoprak; toplumsal hafızaya barış odaklı anlatımla dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa yaptığı konuşmada; kurum olarak akademik gelişimin ancak sanatın ve özellikle de insana ayna tutan tiyatronun dönüştürücü gücüyle tamamlandığının altını çizdi. Paşa, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tiyatro; empatiyi, toplumsal hafızayı ve entelektüel derinliği besleyen en önemli temel taşlarından biridir. Sanata verdiğimiz bu değerin anlamlı bir yansıması olarak, değerli sanatçımız Abdullah Öztoprak'ın 'Parçalayanım... Parçalarım' adlı eserine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. Sayın Abdullah Öztoprak’a ve bu devasa prodüksiyonda emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Abdullah Öztoprak tarafından kaleme alınan, yönetilen ve sahnelenen "Parçalayanım... Parçalarım" adlı dram türündeki oyun; savaşın yıkıcı etkilerini, çocukluk travmalarını ve hayatta kalma mücadelesini psikolojik bir analizle sahneye taşıyor.