Çarşı Merkezinde yer alan festivalde gün boyu çeşitli etkinliklerle devam yer aldı. Festival, bu gece 22.30’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Kortej yürüyüşünün ardından festivalin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini, bu yıl okullar arası futsal müsabakalarında şampiyon olan Lefke Gazi Lisesi (LGL) Futsal Takımı öğrencileri kesti.

Festivalin açılışında Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş konuşma yaptılar.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği iş birliği içinde düzenledikleri Lefke Ceviz Festivali’nin geleneksel üretimin devam etmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Karlıtaş, festival ile amaçlarının Kıbrıs kültürünün tanıtımına katkı koymak ve bölgeye ekonomik fayda sağlamak olduğunu belirterek, festivale olan ilginin her geçen yıl daha da artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından festivalde, geleneksel lezzetlerin sunulduğu stantlar, kültürel etkinlikler, halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, sergiler, ve çocuklar için yüz boyama gibi etkinlikler yer aldı.