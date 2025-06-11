Belediye Başkanı Bülent Bebek yaptığı açıklamada, ıslah projesinin bölgedeki çevre kirliliğini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Beyarmudu Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Bebek, Beyarmudu çöplüğünde ıslah çalışmalarının detaylı bir şekilde başladığını, alternatif çöp noktalarına taşımaların da yakın zamanda başlatılacağını ifade etti.

“Halkımızın yıllardır yaşadığı mağduriyet bu çalışmalarla giderilecektir. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Beyarmudu için bu adımı atıyoruz,” ifadelerini kullanan Bebek, çalışmaların ilk aşamasında mevcut atıkların kaldırılacağını, ardından alanın toprak dolgusu ve peyzaj düzenlemeleriyle rehabilite edileceğini kaydetti.