Beyarmudu Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi

Sehit yakını Ali Hocalar “ Ben bu vatan için şehit oldum ana” isimli şiiri okudu.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Kıbrıslı Türklerin 1955’ten 1974 Barış Harekatı’na kadar bir çok katliama uğradığını, şehitlerin asla unutulmayacağını belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Vekili , Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmasında “Geçmişi unutursan tarih yeniden tekerrür eder, aynı acılar tekrar yaşanır.” ifadelerini kullandı.

Filistin’de yaşanan soykırıma değinen Töre, tüm dünyanın seyirci kalmasını kınadı.

Geçen yıl Pile Yiğitler yol yapımında yaşanan sorunlara değinen Töre, “ Bize bu toprakları kimse hediye etmedi şehit kanlarıyla aldık, şehitlerin hediyesidir. Kurduğumuz devlet bizim milli irademizdir, temelinde şehitlerin kanı var.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum kesiminin sürekli silahlandığını ve deniz üssü kuracağını dile getiren Töre, “Siz silahlanmanıza devam edip bir şımarıklık yapacaksanız biz de uyumuyoruz.” diyerek, şehitleri rahmetle andı, gazilere de minnet sunarak konuşmasını sonlandırdı.