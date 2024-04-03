İş kazasıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.04.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Beyarmudu’nda faaliyet gösteren bir işyerinde, GKRY bölgesinde sakin Florin TECUCEANU (E-44) kullanımındaki vinç araç ile önceden yapılmış konteyner evin taşınması için naklini yapacağı sırada, söz konusu konteynır ev üzerinden kesilen alçıpan ve profil demirden mamul parçanın savrulup, Florin TECUCEANU’nun başına çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile GKRY bölgesindeki hastaneye kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.