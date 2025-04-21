Beyarmudu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kan bağışı kampanyası, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde bugün 10.00-14.00 saatleri arasında yapıldı.

Etkinliğe Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de katılarak kan verdi. Belediye Başkanı Bebek, yaptığı açıklamada, kan vermenin hayat kurtaran bir davranış olduğuna dikkat çekerek, bu anlamlı kampanyada iş birliği yapan Büyüklü Kasap’a ve duyarlılık göstererek katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kampanya kapsamında toplanan kanlar, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Talasemi Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılacak.