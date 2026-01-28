Rum basını: Trump, Kıbrıs sorununda da BM'yi devre dışı bırakabilecek yeni bir süreç başlatabilir
Haravgi gazetesi, bebeğin 23 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını; yapılan muayenede bebeğe “Sarsılmış Bebek Sendromu” teşhisi konulduğunu ve 28 yaşındaki babanın gözaltına alındığını yazdı.
Gazete, baba aleyhinde "16 yaşından küçük bir çocuğa ağır bedensel zarar verme, saldırı ve kötü muamelede bulunma" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Haberde, entübe edilen bebeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.