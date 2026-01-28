Bunlar da ilginizi çekebilir

Haberde, entübe edilen bebeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazete, baba aleyhinde "16 yaşından küçük bir çocuğa ağır bedensel zarar verme, saldırı ve kötü muamelede bulunma" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Haravgi gazetesi, bebeğin 23 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını; yapılan muayenede bebeğe “Sarsılmış Bebek Sendromu” teşhisi konulduğunu ve 28 yaşındaki babanın gözaltına alındığını yazdı.

Rum basını: Trump, Kıbrıs sorununda da BM'yi devre dışı bırakabilecek yeni bir süreç başlatabilir

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.