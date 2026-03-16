Restoranın sahibinin pazar sabahı polise, restoranın bodrum katında kalan 44 yaşındaki yabancı uyruklu çalışanı ve tanımadığı bir kadını yerde baygın halde bulduğunu haber verdiğini yazan Alithia gazetesi, daha sonra adamın hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kadının ise Baf Hastanesine kaldırıldığını ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını yazan gazete, söz konusu şahısların baygın halde bulunduğu odada ısınmak için kullanılan ve içerisinde yanan kömürler bulunan metal bir kap tespit edildiğini ekledi.