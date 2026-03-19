Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,13-19 Mart tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde 27 ithal ürününün hepsinin temiz olduğu belirtildi.

12 yerli üründen 9’u temiz çıktı. Mağusa sakini Bekir Cura’ya ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı ve ürün imha edildi.

Güzelyurt sakini Birhan Kızıltoprak’a ait domateste tavsiye edilen bitki koruma ürünün limitin üstünde olduğu belirlendi. Ürün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Öte yandan Mağusa sakini Mustafa Coşkun’a ait dolmalık biberde üçüncü numune alımında tavsiye edilen bitki koruma ürünün yine limit üstü olduğu belirlendi. Ürün imha edildi.