-ÖZEL HABER

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Gündem Kıbrıs Web TV'de Gizem Özgeç'in konuğu oldu.

Programda asgari ücreti ve son yapılan yüklü zamları değerlendiren Bıçaklı, asgari ücret üzerinde farklı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

İLO'nun "bir ülkede en yüksek ücret ile en düşük ücret arasında 3 en fazla 4 kat fark olacaktır" dediğini anımsatan Bıçaklı, "Bizde şu anda milletvekilleri maaşları 90 bin TL'dir, asgari ücreti de 14 bin TL'den koyuyorum. 7 kat fark var bu iki rakam arasında. Bu da demektir ki bu ülkede adil paylaşım yoktur. En fazla 25 bin TL olması gerekir milletvekili maaşının. Bu tartışmaya açık değil" diye konuştu.

"Asgari ücreti 12 yıl önceki rakama döndürün"

Bıçaklı, yıllar önce asgari ücretle ilgili yaptığı bir öneriyi de paylaşarak şunları kaydetti:

" 10-12 yıl önceki asgari ücret kaçsa, onu yapalım dedim ben. 12 Yıl önceki asgari ücret 849 Dolardı. Şimdi bu para 22 bin TL'ye denk geliyor. Bunu bile yaparsak asgari ücret nasıl olur görüyorsunuz."

"Denetim yapılmalı"

'Bu ülkede 11 bin 800 TL ile yaşam sürdürebilmek mümkün değildir' diyen Arslan Bıçaklı, çalışanın eline parayı daha almadan, zamların yapılarak bu paranın geri alındığını kaydetti. Denetimlerin yetersiz kaldığını belirten Bıçaklı, 'serbest piyasa diyorlar piyasada yüzde 300'e yakın artışlar var. Bu sistem ortadan kaldırılmalı" diye konuştu.