DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kongre, 26-27 Kasım tarihleri arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde; 28-29 Kasım tarihlerinde ise DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak. Kongreye katılım başvurularının 20 KasımPerşembe gününe kadar yapılması gerekiyor.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selim Gündüz, IRSYSC 2025’in bilimsel araştırmaların paylaşılmasının yanı sıra kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesi için stratejik bir platform sunduğunu belirterek, “Bu kongre ile sadece araştırmaları paylaşmıyoruz; iki ülke arasında kalıcı bilim köprüleri kuruyoruz.” dedi.

Kongrede; istatistik, biyoistatistik, ekonometrik analizler, biometrik ve operasyonel araştırma gibi temel alanların yanı sıra veri bilimi, yapay zekâ uygulamaları, aktüerya ve risk yönetimi, ekonomi, işletme ve finans gibi güncel araştırma konularına da odaklanılacak.

Katılımcılar, iki kongre merkezi arasında canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek ortak paneller, mentorluk oturumları ve proje eşleştirme etkinlikleri aracılığıyla akademi, kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kongre’de, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Doç. Dr. İbrahim Demir, University of Tennessee Knoxville’dan Prof. Dr. Hamparsum Bozdogan, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Çıngı, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Coşkun Kuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Doç. Dr. F. Feyza Gündüz ve University of Illinois Chicago’dan Doç. Dr. Hakan Demirtaş bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Akademisyenler, araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açık olacak kongrede sunulacak bildiriler, hakem değerlendirmesinin ardından ISBN’li Kongre Kitabı’nda yayımlanacak. Ayrıca, seçilen çalışmalar arasından biri TÜİK Özel Ödülü’nün sahibi olacak.

Kongrenin Onur Komitesi’nde Eski Cumhuriyeti Meclisi Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ve Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Çıngı yer alıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bilimin evrensel gücüne ve araştırmanın dönüştürücü etkisine inandıklarını vurgulayarak, "IRSYS 2025’in, yalnızca istatistik ve veri bilimi alanlarında değil, disiplinler arası etkileşim açısından da yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki akademik dayanışmayı güçlendiren bu kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

-Kongre’ye tam metin gönderim tarihi 26 Kasım

IRSYSC 2025 için özet gönderim son tarihi 20 Kasım olarak belirtilirken, tam metin gönderim son tarihi ise 26 Kasım 2025 olarak duyuruldu. Başvuru ve kayıt işlemleri, kongrenin resmî web sitesi http://irsysc2025.info üzerinden yapılabir.