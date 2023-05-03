Vice'ın haberine göre; Austin'deki Teksas Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans öğrencisi olan Jerry Tang ve meslektaşları, her biri bir fMRI (Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) makinesinde hikayeler dinleyerek 16 saat geçiren üç katılımcının yardımıyla kod çözücülerini üretmeyi başardılar.

"İLK ÇALIŞMA"

Şu anda dil çözümlemesinin, beyin cerrahisi gerektiren implante cihazlar kullanılarak yapıldığını söyleyen Jerry Tang, kendi çalışmalarının, fonksiyonel MRI kullanarak topladıkları non-invaziv beyin kayıtlarından sürekli dili, yani tam kelimelerden veya cümlelerden daha fazlasını çözen ilk çalışma olduğunu öne sürdü.

Tang'e göre, dil kodu çözmenin amacı, bir kullanıcının beyin aktivitesinin kayıtlarını almak ve kullanıcının duyduğu, söylediği veya hayal ettiği kelimeleri tahmin etmek.

Bu teknolojinin ise felç gibi yaralanmalar veya ALS gibi hastalıklar nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden insanlara yardımcı olabileceğini umuyorlar.

KÖTÜ NİYETLİ KULLANIM UYARISI

Bununla birlikte, kod çözücüyü yapan ekip, beyin okuma platformlarının, hükümetler ve işverenler için bir gözetim aracı olarak da dahil olmak üzere, sonunda kötü niyetli uygulamalara sahip olabileceği konusunda uyardı.

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar kod çözücülerinin çalışması için insan deneklerin işbirliğini gerektirdiğini vurgulasalar da, "beyin-bilgisayar arayüzlerinin zihinsel mahremiyete saygı göstermesi gerektiğini" savundular.

Araştırmacılar, kod çözücülerin zihinsel mahremiyetle ilgili etik kaygıları artırdığı konusunda da uyarıda bulundular.