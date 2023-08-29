1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi Mağusa sakinlerinden Ahmet Yeni teslim aldı.

Şanslı bilet, Mağusa bayisi Aydın Solak tarafından satılan "51974" numaralı bilete isabet etmişti. İkramiyeyi teslim aldıktan sonra konuşan Yeni, 4 rakamı ile biten bileti özellikle seçtiğini, ikramiyenin adeta onu çağırdığını söylerek teşekkür etti.

15 Eylül’de 750 Bin TL

Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp da kazanan vatandaşı tebrik ettikten sonra, çekilişler ile ilgili de bilgiler verdi. Eylül ayı itibarıyla yapılacak olan çekilişlerin ayda iki kez olacağını; ilk çekilişin 750 Bin TL ‘devirli’ çekiliş olduğunu, ikramiyenin çıkmaması durumunda ikinci çekilişteki ikramiyenin 1 Buçuk Milyon TL olarak ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak yapılacağını vurguladı. Sunalp ayrıca, 15 Eylül’de büyük ikramiyenin 750 Bin TL olduğunu ve biletlerin bugünden itibaren satışta olacağını da belirtti.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.