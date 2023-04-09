Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde dün saat 12.30 sıralarında trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda bir araçta yaklaşık 20 gram ağırlığında hint keneviri ile yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain ele geçirildi.

Polisten verilen bilgi şöyle:

“Kontrol maksatlı durdurulan bir araçta bulunan O.Y. (22), Ş.Ç. (24) ve F.N.O’nun (24) şüpheli hareketleri üzerine; bahse konu şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 450 Euro ve 4 bin 430 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.”

Bahse konu 3 şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor…