Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde bir gecede 23 alkollü sürücü tespit edildi.

Denetimlerle ilgili polisin verileri şu şekilde:

18.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,943 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 331 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 60 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

92’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

7’si kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak,

3’ü kamu işletme izinsiz araç kullanmak,

12’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve

123’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.