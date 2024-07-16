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15.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Fethi YEŞİL (E-42), tahta paletleri çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5,5 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

15.07.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Ogunkola Joshua ADEKUNLE(E-36), depoda çalıştığı sırada çekmekte olduğu tahtanın üzerine düşmesi sonucu sağ eli ve ayağından yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığık Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Manavoğlu: Şerefiye Vergisi ile bu işler çözülmez

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Polisin meydana gelen iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

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