Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

08.05.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hasan Görgüner sokak üzerinde, Gilbert KIBLANGAT (E-32) yönetimindeki FL 128 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Rauf Raif Denktaş Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Sultan Nur BULDUK (K-29) yönetimindeki NJ 619 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisiyle FL 128 plakalı araç savrularak, karşı şeritten gelmekte olan Hürel İbrahim AKINCI (E-41) yönetimindeki KN 965 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FL 128 plakalı araç sürücüsü Gilbert KIBLANGAT sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizliği kaza getirdi...

08.05.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de Şehit İsmet Yılmaz sokak üzerinde, Fırat Fevzi BAHTİYAR (E-37) yönetimindeki PK 986 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun güney kısmında park halinde bulunan NP 513 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle öne doğru savrulan NP 513 plakalı araç, yolun güney kısmında park halinde bulunan ED 681 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır.

Çarpışmadan sonra, Fırat Fevzi BAHTİYAR yönetimindeki PK 986 plakalı araç ile dikkatsizce geri geri gelmesi sonucu, o esnada yolun kuzey kısmında park halinde bulunan LG 609 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarpmıştır. Kaza soncu yaralanan olmadı. PK 986 plakalı araç sürücüsü Fırat Fevzi BAHTİYAR sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.