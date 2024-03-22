Polisin açıklaması şöyle:

21.03.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralaında, Boğazköy-Dikmen Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Tahir Baran DEMİR(E-18) yönetimindeki FB 733 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunun trafik levhasına, aydınlatma direğine ve tel örgülerin beton direklerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Rüya NAS(K-18), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Alkol testi için nefes örneği vermedi

22.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Derviş KÜSBECİ (E-28) yönetimindeki SF 108 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Salahattin TURUNÇ (E-50) yönetimindeki KF 550 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SF 108 plakalı araç sürücüsü Derviş KÜSBECİ, alkol testi için yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddetmesi nedeniyle tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.