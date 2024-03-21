Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

20.03.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Antalyalılar Caddesi üzerinde, Mustafa GÖNÜLTAŞ (E-43) 322 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HP 478 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan MY 856 plakalı kamyonet aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HP 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa GÖNÜLTAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bordür taşlarına çarptı, takla attı

20.03.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Fatma ALTUNEL (K-33) 158 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 328 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan bordür taşları ile kavşağın bordür taşlarına çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan VP 328 plakalı araç sürücüsü Fatma ALTUNEL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

113 Promil alkolle direksiyon başına geçti

21.03.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Bafra-Pamuklu Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Kyıal MATVIENKO(K-37) 113 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RK 812 plakalı araç ile Pamuklu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan köprü başı taşına çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kyıal MATVIENKO, kaldırıldığı Gazmağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmesine müteakip tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.