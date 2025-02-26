Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

25.02.2025 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlun’da Şehit Süleyman Recep sokak üzerinde, Ali ÖZKAN (E-34) 241 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 671 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tuğba BİNGÖL (K-23) yönetimindeki PP 079 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak, kaldırım üzerine çıkıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan PP 079 plakalı sürücüsü Tuğba BİNGÖL, kaldırıldığı Girne Dr. Akciçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahade altına alınmıştır. PN 671 plakalı araç sürücüsü Ali ÖZKAN, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı...

26.02.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefke’de Şehit Osman Ruzin Osman Hakkı Sokak üzerinde, Artwel Fungaı NYABEREKA (E-31) yönetimindeki CF 295 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada isimsiz sokağa geldiğinde, sağa dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek banket içerisindeki toprak sete çarpmış ve iki takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahade altına alınmıştır.

Sürücü 117 promil alkollü çıktı

26.02.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, Victor KHRYKIN (E-20) 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RZ 127 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden bulvara giriş yapması sonucu, bulvar üzerinde güney istikametine doğru seyreden Mobın NASIRI (E-25) yönetimindeki DV 438 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

RZ 127 plakalı araç sürücüsü Victor KHRYKIN, sürüş ehliyetsiz, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.