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Polis açıklamasında, yangın sonucu söz konusu ocak, aspiratör, buzdolabı, mikrodalga fırın, klima iç ünitesi ile mutfak dolaplarının bir kısmının yanarak zarar gördüğü açıklandı.

Girne’de, dün 14.00 sıralarında H.N.N’nin, kaldığı dairenin mutfağında, çalışır durumdaki ocakta tencereyi unuttuğu ve yağın ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana geldiği bildirildi.

İhmali sonucu yangına sebep olan şahsa yasal işlem…

Polis açıklamasına göre, söz konusu tırın taşıdığı 16 rulo balya yanarak zarar gördü.

Geçitkale-İskele ana yolu üzerinde dün 12.30 sıralarında seyir halindeki bir tırın arka kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu, klima iç ünitesi, televizyon, elektrikli sinek ilacı cihazı ve çek yat koltuk yanarak zarar gördü.

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