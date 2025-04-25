Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

24.04.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Murat Can KAYIŞ (E-19) yönetimindeki NS 490 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, kapalı yüzme havuzu önlerindeki çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve o esnada kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Rojhat SERTKAYA (E-21)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Rojhat SERTKAYA, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.

NS 490 plakalı araç sürücüsü Murat Can KAYIŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Alkollü şekilde direksiyon başına geçti

24.04.2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali ER (E-40) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EZ 909 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Ekor Premier önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırımın bordür taşı ile kaldırım üzerinde bulunan iki ağaca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden kopan bir ağaç, Ekor Premier önündeki araç park yeri içerisinde park halinde bulunan NG 742, NJ 966 ve LR 092 plakalı araçlar üzerine devrilmesi sonucu, konu araçlarda hasar meydana gelmiştir.

Kaza sonucu yaralanan EZ 909 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburgasında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuş ve aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

25 Yaşındaki yayaya çarptı

24.04.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Şeydanur TUNÇ (K-27) yönetimindeki VY 383 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru geçmekte olan yaya Hasan Semi MANDACIOĞLU (E-25)’na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Hasan Semi MANDACIOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol kol ile kaburgalarında kırık ve kafa travması teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

VY 383 plakalı araç sürücüsü Şeydanur TUNÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

24.04.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Ersin BOZKURT (E-35) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NP 347 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır . Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ersin BOZKURT aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir