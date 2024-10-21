Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

20.10.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Ana Yolu üzerinde Korkuteli Kavşağında, Mehmet ÇİFTÇİ (E-29) yönetimindeki 50 EV 758 plakalı tır araç ile Korkuteli köyü yolundan gelip kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli Kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada sağından anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali ALTAY(E-24) yönetimindeki TPT 949 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden TPT 949 plakalı kamyon araç, orta refüjde bulunan trafik tabelası ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra, refüj üzerinden karşı şeride geçerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan TPT 949 plakalı kamyon sürücüsü Ali ALTAY, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

183 miligram alkollü çıktı!

20.10.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Ortaköy’de Öğretmenler Caddesi üzerinde, Doğu SUYOLCU (E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YE 413 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan PV 174 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. YE 413 plakalı araç sürücüsü Doğu SUYOLCU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti!

20.10.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Güzelyurt-Girne Ana Yolu’nun 15-16’ıncı kilometreleri arasında Su Piknik Alanı mevkiinde, Esad Baha KARTAL (E-22) yönetimindeki ET 794 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esad Baha KARTAL ve araçtaki yolcular Gülhan KARTAL (K-56), Muhammed Ali ÖZALTIN (E-22) ve Ökkeş Can GOCUK (E-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

228 Miligram alkollü sürücü dehşet saçtı...

21.10.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uvanç RECAİOĞLU (E-25) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MF 443 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PM 925 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan PM 925 plakalı araç, gerisinde yine park halinde bulunan 34 MV 0129 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan MF 443 plakalı araç sürücüsü Uvanç RECAİOĞLU ve araçtaki yolcu Berkan İSTANBUL (E-28), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlar ve araç sürücüsü Uvanç RECAİOĞLU tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İki araca çarptı!

21.10.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Ercan-İskele Ana Yolu üzerinde, Hasan BOŞNAK (E-78) yönetimindeki LB 083 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı Baraj Bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Derviş Ahmet ÖZAKTAŞ (E-29) yönetimindeki NH 453 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra yoluna devam edip, yine karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Salih KIRMIZI (E-40) yönetimindeki HY 472 plakalı aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ile HY 472 plakalı araçtaki yolcu Cem KARASU (E-34), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.