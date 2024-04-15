Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

14.04.2024 tarihinde saat 16:45 sıralarında, Mormenekşe’de isimsiz sokak üzerinde, Niyazi ÜNLÜ (E-63) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CZ 654 plakalı araç ile geri geri dikkatsizce manevra yaptığı sırada, park halinde bulunan JN 891 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp, kaza yerinde durmayarak ayrılmıştır.

Aynı tarihte, saat 17:00 sıralarında, Mutluyaka’da Derviş Faiz Caddesi üzerinde, Niyazi ÜNLÜ(E-63) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yine yönetimindeki CZ 654 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Kemerli Ev Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kasise geldiği için yavaşlayan Mustafa Çağla KAPTANOĞLU(E-34) yönetimindeki PR 534 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.. Kazalar sonucu yaralanan olmadı. CZ 654 plakalı araç sürücüsü Niyazi ÜNLÜ aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, Soruşturma devam etmektedir.