Tatlısu–Esentepe Anayolunda Alkollü Araç Sürüşü Kazaya Neden Oldu

Saat 22.00 sıralarında Tatlısu–Esentepe Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, C.Ç (E-43) yönetimindeki VF 794 plakalı araç, batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizce anayola çıkan K.J.S (K-58) yönetimindeki KB 568 plakalı araca çarptı.

Kaza sırasında KB 568 plakalı aracın sürücüsü K.J.S'nin 154 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan K.J.S, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Lapta’da Alkollü Sürücü Kavşakta Kaza Yaptı: Bir Kişi Yaralandı

Aynı gün saat 18.30 sıralarında Lapta Kanarya Sokak’ta yaşanan kazada, nefes örneği vermeyi reddeden ve alkollü olduğu tespit edilen C.D.D (E-32) yönetimindeki NU 759 plakalı araç, kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden Girne–Güzelyurt Anayolu’na dikkatsizce giriş yaptı.

Bu sırada anayolda Girne istikametine seyreden İ.D(E-63) yönetimindeki UA 756 plakalı otobüsle çarpışma meydana geldi. Yaralanan İ.D, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaya alkollü şekilde sebep olan ve nefes testi vermeyi reddeden C.D.D, polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.