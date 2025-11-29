Edinilen bilgilere göre, gemide görevli A.S. (E-53) ve Ş.K. (E-35), araç asansörüne ait hidrolik sistemde meydana gelen yağ kaçağını tamir etmek için hidrolik pompasını açtı. Ancak pompa içerisindeki basınç boşaltılmadan yapılan müdahale sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle forklift üzerinde bulunan A.S., 2.44 metre yükseklikten demir zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralı A.S., kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ihmal teşkil eden eylemde bulunduğu değerlendirilen Ş.K. (E-35) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.