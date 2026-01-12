İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 5–11 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık rapora göre, yangınlar sonucu 550 bin 500 TL zarar oluştu.

- En fazla yangın Lefkoşa’da

Yangınların bölgelere göre dağılımında Lefkoşa, 5 yangınla ilk sırada yer aldı. Çağlayan’da 2, Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı’nda ise birer yangın meydana geldi.

Yangınların 5’inin elektrik kaynaklı kısa devreden, 2’sinin şömine ve baca kalıntılarının ısınıp alevlenmesinden, 1’inin ısınmadan, 1’inin gaz kaçağından ve 1’inin kişi veya kişiler tarafından yakılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, direk üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi, yol güvenliği sağlanması, trafik kazasında sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.