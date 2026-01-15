Söz konusu dönemde meydana gelen kazaların başlıca nedenleri; süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş (13), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11) ve diğer etkenler (6) olarak açıklandı. Kazalar sonucu oluşan toplam maddi hasarın 2 milyon 122 bin 17 TL olduğu belirtildi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa’da 19, Gazimağusa’da 15, Girne’de 15, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 4 kaza şeklinde gerçekleşti.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 19 bin 925 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 bin 295 sürücünün çeşitli trafik suçları işlediği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. En fazla tespit edilen ihlaller arasında sürat (1.167), mobil araçla tespit edilen sürat suçları (129), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (265), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (79), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (163) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (165) yer aldı.

Denetimler kapsamında ayrıca 306 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü tutuklandı.