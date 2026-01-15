Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Direnç Has, olguları aktardı. Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Has, 03.01.2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Ercan Havalimanı’na yolcu olarak gelen İran uyruklu zanlının, KKTC’ye girişte beraberinde getirdiği valizinin şüphe üzerine İskele Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri tarafından arandığını söyledi. Yapılan aramada, zanlının İran’dan KKTC’ye ithal ettiği 259 adet hapın tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün zanlının İskele’deki ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odası içerisinde 47 adet hap daha bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde hapların yeşil reçeteli ilaç olduğunu, İran’dan temin ettiğini ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak amacıyla kullandığını söylediğini aktaran polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre zarfında hapların analize gönderildiğini belirten polis, analiz sonuçlarının önceki gün çıktığını açıkladı.

Polis, yapılan analiz sonucunda hapların 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu maddeler olduğunun belirlendiğini, zanlı aleyhine uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.