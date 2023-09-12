68 trafik kazasının 22’si yaralanma biri de ölümle sonuçlandı. Kazalarda 33 kişi yaralandı.

- Sürat yine ilk sırada

Kazaların 31’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü kavşakta durmamak, 9’u yakın takipten dolayı meydana geldi.

Kazalar sonucu 3.5 milyon TL hasar meydana geldi.

Kazaların 29’u Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 16’sı Girne, 4’ü İskele, 3’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Denetimlerde en çok aşırı sürat tespit edildi

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 168 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 112 araç sürücüsü rapor edildi.

Raporların detayları şöyle:

“Sürat ( 519 ) , Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 320 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 303 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 223 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 99 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 96 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 77 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 75 ), Dikkatsiz Sürüş ( 37 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 10 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 9 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ) ve 301 diğer trafik suçları”