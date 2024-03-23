Girne’de SAAT 17.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Cihan Yüksel hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gökmen GÜNİKEN (E-20), yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırma çıkması sonucu o esnada kaldırım üzerinde batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Cihan YÜKSEL (K-22), Büşra YAVUZ (K-21) ve Begüm DÖŞKAYA (K-21)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaya Cihan YÜKSEL olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan yaya Büşra YAVUZ ile hafif yaralanan Begüm DÖŞKAYA kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen GÜNİKEN ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat’ın ise tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde devam ediliyor.