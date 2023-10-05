Sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak bugün tutuklanan bir doktor ve bir eczacının ardından, zanlı olarak görülen bir sivil şahıs daha tutuklandı. 

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Zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.