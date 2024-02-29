Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren Tutti Furtti isimli gece kulübünde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Nisan 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti.

Polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.