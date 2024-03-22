Girne’de bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de bugün bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, 09.30 ile 13..30 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa Seralar bölgesi, Girne Belediyesine bağlı su pompaları, Beylerbeyi’nin dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy’de mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

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Beylerbeyi'nde bugün elektrik kesintisi olacak...

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK açıklamasında kesintiden, Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarının etkileneceği kaydedildi.

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Boğaz’da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Boğaz bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden Boğaz DNR Apartmanları ve civarının etkileneceği belirtildi.

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Minareliköy’de elektrik kesintisi

Minareliköy camii bölgesi ve civarına bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak.