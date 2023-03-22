EVKAF İyilik Gönüllüleri iyilik alanındaki aktiviteleri, faaliyetleri ve her geçen gün dokunduğu gönüller ile ülkenin her noktasına ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) bünyesinde yıllardır çeşitli konularda birçok iyilik faaliyeti gerçekleştiren Evkaf İyilik Gönüllülerine, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e ve deprem sonrasında ülkemize gelen misafir depremzedelerimize yardım sağlayarak seferber olan ekibe Lefkoşa Elçilik Binasında ev sahipliği yaptı.

Evkaf’ın yıllardır benimsemiş olduğu iyilik yapma misyonunu takdir eden Feyzioğlu, yapılan çalışmaları ilgiyle takip ettiğini ve gelecek zamanlarda yapılacak olan projelere ortak olarak katkı sağlamak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde depremzede çocuklar için 2 farklı bölgede gerçekleştirilen Elim Sende çocuk şenlikleri de İyilik Gönüllüleri iş birliğinde yapılmıştı.