Polisten edinilen bilgiye göre, 08 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin 44 yaşındaki Kenan Evren Pınar, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün ve saatlerde Lapta’da faaliyet gösteren bir otelde konaklayan 53 yaşındaki turist Arif Çiçek ise aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çiçek’in ölüm nedeninin de otopsi sonucunda tespit edileceği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.