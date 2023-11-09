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Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu B.A'nın 16 Haziran 2022 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, aynı sokakta tespit edilen F.A'nın 17 Aralık 2021 tarihinden beri 692 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti.

Polis, 8 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Haspolat’ta Zafer Sokak üzerinde yürürken şüpheli görülen zanlılardan B.A'nın ülkeye giriş kaydının incelendiğini; 17 Nisan 2022 tarihinden beri 631 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit edildiğini söyledi.

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