KKNÜ Birliği Yönetim Kurulu adına Başkan Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “2023 yılını, iyilikleri ile kötülükleri ile, pahalılıkları ile tarım arazilerinin inşaatlarla açılıp devamlı azalması ile geride bıraktık. İnşallah 2024 yılı, uğurlu gelir ve tüm olumsuzlukları, pahalılıkları geride bırakıp insanların mutlu oldukları bir yıl olur” ifadelerini kullandı.

Akçın, “hükümetin tüm kesimlere desteği açıkladığını, narenciyede hasat sezonunun aralık ayının ikinci yarısında başlaması gerekirken yeni yıla girildiği halde hala başlamadığını, konsantreye gidecek greyfurt, limon, hatta valensiya ürünlerinin fiyatının açıklanmadığını, bunun da bu dalda üretim yapan üreticileri huzursuz ettiğini” belirtti.

Dernek Başkanı Akçın ayrıca, Cypfruvex’e destek verilmesinin üreticiler açısından önemine işaret ederken, ihracata verilen desteğin de bir an önce açıklanması gerektiğini kaydetti.

Akçın, Güney’de Larnaka ve Limasol'da görülen “yeşilleme hastalığı” nedeniyle kasalarla ve dökme portakalın Türkiye’ye girişinin yasaklandığını ancak Cypfruvex idarecilerinin çabaları sonucunda AB’den bir uzman ekibin KKTC’deki bahçelerde yaptığı kontrollerde, bu hastalığın şu anda KKTC’de mevcut olmadığı ve ürünlerin temiz olduğu konusunda belge verildiğinin öğrenildiğini aktardı.