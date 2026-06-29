Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, zanlının 7 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 22.00 arasında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.'ya ait kilitsiz vaziyette bulunan yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8-19 Mart 2026 tarihleri arasında Ali Rıza Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünden A.B.'ye ait Trek marka yetişkin bisikletini, 14 Mart 2026 tarihinde ise Macro Market otoparkının kuzey kısmında kilitsiz bırakılan T.M.'ye ait kırmızı renk Oceg marka dağ bisikletini çaldığını anlattı.

Sürmelioğlu, zanlının 19 Mart 2026 tarihinde Rauf Raif Denktaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişindeki boşluk alanda park halinde bulunan S.F.'ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti de sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının son olarak 22 Haziran 2026 tarihinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir apartmanın girişindeki merdiven ayaklarının yanında park halinde bulunan P.A.'ya ait siyah renk Xiaomi 4 Lite 2. jenerasyon elektrikli scooterı çaldığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini belirten polis, bisikletler ile elektrikli scooterın zanlı tarafından çalındığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, 25 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanan M.A.'nın kaldığı adreste yapılan aramada 5 adet bisikletin bulunarak emare alındığını, çalındığı öne sürülen elektrikli scooterın ise Lefkoşa'da Dede İsmail Sokak'ta bulunan isimsiz bir apartmanın bodrum katında ele geçirildiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında daha önce zanlı hakkında 3 günlük ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydederek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.A.'nın yargılanıncaya kadar 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.