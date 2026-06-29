Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Ozan Özder, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sarma sigaranın bulunarak emare alındığını belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlıların ifade verdiğini kaydeden polis, zanlıların uyuşturucu maddeyi 10 Haziran tarihinde 27 gram olarak satın aldıklarını, bunun 10 gramını Lefkoşa'da iki farklı noktaya bırakarak 12 bin TL gelir elde ettiklerini, geriye kalan kısmın ise bir bölümünü kullandıklarını, bir bölümünü de sakladıklarını beyan ettiklerini aktardı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz için laboratuvara gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahıslar bulunduğunu belirterek zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından M.Ö ve A.G'nin 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.