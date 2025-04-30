Biz de TEKNOFEST’te olacağız…

Dünyanın en büyük Bilim ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST 1-4 Mayıs tarihlerinde KKTC’de olacak…

Bu muhteşem organizasyonda savaş teknolojilerinin yanı sıra birçok bilimsel yenilik de ziyaretçilerle buluşacak…

Diğer yandan dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar da bu organizasyonda yer alarak kendi alanlarındaki yenilikler ve icatlarla tatlı bir rekabet içerisinde olacak ve kazanan projelerin insanlığa kazandırılması için çeşitli ödüller verilecek…

KKTC’den den de özellikle üniversitelerimiz farklı dallarda bu organizasyonda yer alacak…

Heyecan verici…

Birçok aileden son zamanlarda duyduğum en sık söz çocuklarının TEKNOFEST’e gitmek için kendilerine baskı yaptığı…

Çocuklar bu muhteşem organizasyonu ve yeni teknolojileri görmek için can atıyor…

Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu heyecanını duymak ve buna ortak olmak gelecek için umutlarımı artırıyor…

…

Dünya yapay zekâ ve yeni teknolojileri konuşurken, bizim ülkemizde ise bilim teknolojiye karşı bir “İdeoloji” karşıtlığı propagandası yapılmaya çalışıldı…

Bu kadar gözü dönmüşlük ve saplantılı tavırlar size zarar verir…

Zaten yapılan bu açıklama da toplumda yer bulmadı…

Tam tersine toplum ciddi bir reaksiyonla tepkisini gösterdi…

Olması gereken de buydu…

Siz birkaç üyeniz ile TEKNOFEST’i “Protesto” ederken, çocuklarımız ve gençlerimiz aileleriyle birlikte orada olacak…

Oradaki teknolojilerden ve yeniliklerden ilham alacak…

Hayaller kuracak…

Ve belki de geleceğin ünlü bilim insanlarından biri olmak için ilk adımı atacak…

Dünyanın ambargolar uyguladığı ve tanımadığı KKTC’nin bugün dünya çapında başarılara imza atmış bilim insanları, doktorları, mühendisleri, sanatçıları ve iş insanları var…

Onlar gururla bayraklarını her yere taşımak için gece gündüz çalışıyor

Çocuklarımız da onlardan biri olabilir…

…

Kendini “İdealist, Yenilikçi ve Atatürkçü” diye adlandıranların bilim ve teknoloji fuarına karşı “Politik” yaklaşımlarına aslında verilebilecek en güzel cevabı Mustafa Kemal Atatürk vermiş zaten:

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin”

Sanıyorum bunun üzerine başka bir söz söylemeye gerek yok…

…

Biz de TEKNOFEST’te olacağız…