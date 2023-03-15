Polis Basın Bültenine göre, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Bodrum Operasyonu” kapsamında, S.A.’nın (E-40) tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.