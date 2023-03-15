Başbakan "Şampiyon Melekler Köyüne" gönderilen konteyner bölgesini yerinde inceleyecek Başbakan "Şampiyon Melekler Köyüne" gönderilen konteyner bölgesini yerinde inceleyecek

Polis Basın Bültenine göre, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Bodrum Operasyonu” kapsamında, S.A.’nın (E-40) tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.