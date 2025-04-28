Yaz ayları yaklaşırken Bodrum'daki lahmacun fiyatları yine gündeme geldi. Geçen yaz lüks mekanlarda bin liraya satılan lahmacunun fiyatı bu yıl 2 bin liraya aşacak iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Seray Sever, 'Altın mı koyuyorlar' diye isyan etti.

Bodrum'da her sene gündem olan lahmacun fiyatları bu sene daha yaz gelmeden konuşulmaya başlandı. Geçen yaz lüks mekanlarda lahmacunun fiyatı bin lirayı bulurken bu sene 2 bin lirayı geçtiği gündeme geldi. Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Seray Sever bu rakamlara isyan ederken, "Çok saçma ya, o paralar hakikaten verilmesin. Saçma görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine, olacak şey değil!" diyerek tepki gösterdi.

Evde yapın dedi hesap yaptı

TV100 yayınında gazeteci Ebru Baki de lahmacun fiyatlarını gündeme alırken, "Bodrum'da sezon açıldı ya lahmacun fiyatı geldi. 2215 lira. Afiyet olsun" dedi. Baki yayında evde lahmacun yapmak üzerinden bir de fiyat hesaplaması yaptı. Baki şunları söyledi:

"Şimdi bir kıyma aldık. 700 lira bir kilo. İçine de domates, biber, maydanoz, isterseniz sarımsak aldık. O da 200 - 250. Biraz da soğan aldık. 1 kiloya gidecek şekilde. O da işte 200 - 250 lira verdik. Sonra bu malzemeyi aldık, fırına götürdük. Fırın bize onu tanesi 10 liradan lahmacun yaptı. Hamurun üzerine malzememizi koydu. Verdi bize. 40 tane lahmacun çıktı. Bize de 1300 liraya geldi."