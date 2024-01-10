ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken acil çıkış kapısının gövdesinden kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) benzer konfigürasyona sahip 171 hava aracını geçici olarak uçuşa yasakladığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini belirtti.

Calhoun, "Bu duruma ilk olarak hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yaklaşımımız her adımda yüzde yüz şeffaflık sağlayacak şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Dave Calhoun ayrıca şirketin soruşturma sürecinde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile işbirliği içinde olacağını aktardı.

BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNDU

NTSB, Alaska Hava Yollarına ait olan "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının, acil çıkış kapısının Portlandlı bir öğretmenin bahçesinde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Alaska Hava Yollarının kazadan birkaç gün önce, uçağa basınç uyarıları yüzünden kısıtlama getirdiğini ortaya koydu.

GEVŞEK PARÇALAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Alaska ve United Airlines, sahip oldukları diğer Boeing 737 Max 9 jetlerinin panellerinde ve kapı tıkaçlarında gevşek parçalar tespit ettiklerini bildirdi.

Kaza sonrası yürütülen araştırmalarla ilgili Chicago merkezli United, "Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana kapıdaki kurulum sorunlarıyla ilgili gibi görünen örnekler bulduk. Örneğin daha fazla sıkılması gereken cıvatalar gibi." açıklamasını yaptı.

35 DAKİKA SONRA ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Alaska Hava Yolları'na ait Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

NTSB, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

THY'DEN BOEİNG 737 MAX 9 KARARI

FAA'nın kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) ise filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın seferden çekildiğini duyurdu.

Filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indiren ve iki uçağı İran'da kalan Türk Hava Yolları (THY) kontrollerinin yapılması için uçaklardan birini Bakü'ye diğerini ise Doha'ya yönlendirdi.