Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin duyurusunda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin duyurusunda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.
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